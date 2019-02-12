شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو عشرات الحوثيين يسقطون أسرى بيد قبائل حجور وانكسار كبير للحوثيين (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سقطت العشرات من الحوثيين أسرى في يدى قبائل حجور في معركتها ضد الحوثييين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو عشرات الحوثيين يسقطون أسرى بيد قبائل حجور وانكسار كبير للحوثيين (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.