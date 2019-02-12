شكرا لقرائتكم خبر عن بعد واقعة منى و شيما.. حبس سيدة أعمال فى فيديو إباحي جديد للمخرج المصري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت نيابة مدينة نصر بالقاهرة قرارا بحبس سيدة أعمال لاتهامها بالظهور في فيديو إباحي جديد للمخرج السينمائي المصري الشهير 4 أيام على ذمة التحقيق. وحسب ” اليوم السابع” كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، تمكنت من ضبط سيدة أعمال تدعى ” م . غ ” للتحقيق معها بعد تسريب فيديوهات إباحية لها مع المخرج السينمائي الشهير، وذلك تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر بضبطها .

يشار إلى أن ذلك جاء بعد عدة أيام من إلقاء القبض على الفنانة منى فاروق وشيما الحاج بعد ظهورهما في فيديو إباحي مع نفس الخبر الشهير.



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