شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الغاز تعلن تسعيرة جديدة وتزف بشرى سارة للمواطنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مذكرة رسمية صادرة من الشركة اليمنية للغاز بصنعاء، إلى عمليات جهازي الأمن القومي والسياسي، عن التسعيرة الرسمية لمادة الغاز الذي تم توزيعها على 44 محطة للبيع المباشر لأصحاب السيارات.

وبحسب الوثيقة فإن سعر اللتر الواحد من الغاز، (221.680) وذلك استناداً إلى مذكرة بنك اليمن والكويت بتاريخ 10 / 2 / 2019م، والذي حدد فيها سعر صرف الدولار الواحد بـ (594) ريال.

وكانت الشركة اليمنية للغاز، أعلنت مساء الأحد، توزيع مادة الغاز المخصص لقطاع السيارات والباصات ابتداء من صباح اليوم الاثنين، في مختلف مديريات العاصمة صنعاء.

وأوضحت أن تلك الكميات سيتم توزيعها بواقع 70% للسيارات و15% للمصانع و15% لقطاع الدواجن وهناك كميات اخرى سيتم استيرادها لتغطيه الاحتياج لهذا القطاع بما من شأنه التخفيف من التهافت على الغاز المخصص للمنازل.

ودعت الشركة جميع أصحاب السيارات، عدم التهافت والهلع، مؤكدة أنه سيتم إنزال كميات كافية لجميع المحطات المرخص لها، متوجهة بالشكر لكل الجهات التي تعاونت مع الشركه والتي لازالت تتعاون معها لكي يستقر الوضع التمويني.