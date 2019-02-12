شكرا لقرائتكم خبر عن ما العمر المناسب لطفلك لكي يستخدم الإنترنت؟ شاهد الأعمار التي حددتها بعض الدول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في ظل شيوع استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية، تُثار تساؤلات حول السماح باستخدام الأطفال للإنترنت تحت سن 18 سنة، وعن العمر المناسب لذلك حمايةً للأطفال من محتوى المواقع غير المناسبة لهم.

وتحوز فكرة تقييد استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي بعمر محدد على تأييد قطاعات كبيرة في الولايات المتحدة، وفي الاتحاد الأوروبي، مع الوضع في الاعتبار أن العمر الذي يعتبر فيه الشباب ناضجين لاستخدام تلك التطبيقات ليس واحداً. وتبدو المسألة صعبة، فالمواقع المشهورة، مثل فيسبوك وفيسبوك ماسنجر، تضع قيوداً عمرية على استخدامه بـ +13 عاماً؛ بسبب تشريع أمريكي، وهو غير موجود في المملكة المتحدة، كما أن معظم الأطفال لا يلتزمون بشرط العمر عند التسجيل، وحوالي نصف عدد الأطفال بين 9 و12 عاماً لديهم حساب على فيسبوك، فهل يستطيع فيسبوك إزالة تلك الحسابات؟.

