شاهد بالصورة هاني بن بريك يوجه اتهام خطير للسعودية ؟

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عدن - ياسمين التهامي - وجه هاني بن بريك اتهام خطير للملكة العربية السعودية في رد على الدبلوماسي العقيلي على علاقة الانتقالي بالحوثيين وقال بن بريك ان السعوديين من يعرقلون ويأخرون الحسم في المعركة ضد الحوثيين

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