كهرباء حضرموت تشن حملات تفتيشية على المخالفين وأصحاب الربط العشوائي

نفذ عدد من فرق التفتيش التابعة للمؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت نزولًا ميدانيًا إلى أجزاء من أحياء منطقة الشرج بمدينة المكلا، اليوم الاثنين، وذلك لضبط المخالفين والمتلاعبين بتوصيل التيار الكهربائي بطرق عشوائية.

جاء ذلك بتوجيه من مدير عام المؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت المهندس مازن عبد الحكيم بن مخاشن، حيث تلقت المؤسسة في الآونة الأخيرة عددًا من البلاغات والشكاوى من المواطنين في بعض الأحياء السكنية من ظاهرة ضعف التيار الكهربائي وارتفاع الأحمال على محولات التيار وخطوط توصيل التيار نتيجة الاعتداء على الشبكة من قِبل بعض المخالفين الذين يتعمدون إلى الربط العشوائي للتيار وإيصاله لمنازلهم ومحالهم بطرق عشوائية.

وتأتي حملات التفتيش للحد من الفاقد والحفاظ على منظومة الشبكة من الاعتداءات التي تضر بالمصلحة العامة، وتستمر الحملات في أحياء مختلفة بمدينة المكلا وضواحيها، وتشمل كذلك عددًا من المناطق والمديريات على نطاق واسع.

رافق فرق العمل أثناء النزول الميداني قوات أمن النخبة، حيث لقيت هذه الحملة استحسانًا ورضًا من قِبل المواطنين.