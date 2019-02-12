الهلال الإماراتي يدشن حملة صحية بمدارس الساحل الغربي

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة توعية صحية تستهدف 18 ألفا من طلاب مدارس القرى النائية ومخيمات النازحين في مديرية الخوخة ومختلف مناطق المحررة بالساحل الغربي لليمن.
وتستمر الحملة 10 أيام وتشمل قرى ومناطق الساحل الغربي بما في ذلك مخيمات النازحين ومدارس البنين والبنات في الخوخة.
وقال محمد سالم الجنيبي، مدير الشؤون الإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي باليمن، إن الحملة تقام تحت شعار "من أجل صحتكم نصل"، وتتضمن العديد من المحاضرات التوعوية لتثقيف الطلاب وتوعيتهم بأهمية الوقاية الصحية.
ولفت إلى جملة من المشاريع التي ينفذها الهلال الأحمر وتشمل بناء وإعادة تأهيل مستشفيات ومراكز ووحدات صحية لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية المجانية للمواطنين اليمنيين على امتداد الساحل الغربي وفي مختلف المناطق والمحافظات اليمنية المحررة.
وأشاد أطباء ومسؤولون في الخوخة بالحملة التي أطلقها الهلال وينفذها طاقم طبي متخصص من خلال 4 عيادات وتأتي في إطار المشاريع والأنشطة التثقيفية للطلاب للحد من انتشار الأمراض والأوبئة في صفوفهم وأفراد أسرهم.
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