شكرا لقرائتكم خبر عن بالصورة الحوثي يصفي أحد أبرز مشائخ صنعاء بعد استدراجه بخديعة خطيرة جدا "اسم وتفاصيل" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قامت مليشيا الحوثي الإرهابية، بتصفية أحد عناصرها ومن أبرز الموالين لها في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء.

وقال مصدر محلي "إن مليشيا الحوثي قامت بتصفية المدعو هادي الحشيش "أبو إبراهيم" في منزله الكائن بمنطقة شعسان بمديرية سنحان".

وأوضح المصدر أن الصريع تلقى اتصالاً هاتفياً بوجود ألغام في منزله، وعليه أن يخرج أولاده من المنزل، وفور وصوله المنزل فتح البوابة لينفجر اللغم ويسقط صريعاً على الفور.

وأضاف المصدر إن المليشيا بدأت بتصفية العناصر المتحوثة التي تشك في ولائها.