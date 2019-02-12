إعلامي يكشف فضيحة حكومة الشرعية بسفينة الأمم المتحدة ويحذر: هذا ما يفعل غريفيث

كشف الإعلامي مراسل قناة العربية حمود منصور عن فضيحة للحكومة الشرعية بالخضوع للحوثي نزولاً عن رغبة المبعوث الاممي البريطاني الى اليمن مارتن غريفيث في السفينة التي استأجرتها الامم المتحدة في البحر.

وقال منصر بتغريدة رصدها هل تصدقون أن ممثلي الشرعية في لجنة اعادة الانتشار رحلوا بقوارب صغيرة 52 ساعة من عدن الى سفينة الامم المتحدة لحضور اجتماعات اللجنة بينما ممثلي الحوثي صعدوا سلما من عشرين درجة من رصيف ميناء الحديدة.

وعاتب منصر الشرعية، وقال "يا شرعية اخرجكم غريفيثس من اليابسة الى البحر، وغدا سيسلم الساحل للحوثيين".

وكانت الامم المتحدة استاجرت سفينة فوس ابولو لاستضافة الاجتماعية للجنة اعادة الانتشار في الحديدة بعد ان رفضت الميليشيات الحوثية حضور اعضاءها اجتماع اللجنة في مناطق الشرعية .

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وحاولت الامم المتحدة ان توهم الشرعية ان الاجتماع في البحر لكنه في الحقيقية برصيف ميناء الحديدة وهو ما يؤكد ان الامم المتحدة تقوم بإذلال الشرعية لتحقيق رغبات الحوثي واحضار ممثلي الشرعية لمناطقها.

وكانت الاجتماعات انطلقت يوم الاحد الماضي في السفينة الاممية بقيادة رئيس فريق المراقبين الدوليين السابق باتريك كاميرت ثم تسلم القيادة الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد .

وأعلنت الحكومة الشرعية انها تسلمت خطة لوليسغارد بخصوص الحديدة لنشر قوات دولية لكن مراقبين حذروا في حديث لـ " الخليج 365 " من ان ذلك يعد تحولا باتفاق السويد من خطة لخروج آمن للحوثي من الحديدة إلى وضعها في الوصاية الدولية وتقسيم اليمن .