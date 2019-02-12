شكرا لقرائتكم خبر عن بالذكرى الثامنة لفبراير ربيع اليمن الفاشل.. توكل كرمان تأمل الدمار للسعودية والامارات بربيع عربي جديد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - في أمنية لتنظيم الاخوان المسلمين باليمن بتدمير السعودية والامارات كشفت القيادية بحزب التجمع اليمني للاصلاح توكل كرمان عن فحوى توجه حزبها فرع الاخوان المسلمين باليمن.
وقالت توكل في تغريدة لها بحسابها بتويتر: “يوما ما سنحتفي بربيع السعودية والامارات في قلب عاصمتي الدولتين، ترونه بعيدا ونراه قريبا “.
جائت امنية توكل كرمان بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 11 فبراير الربيع العربي الذي شهدته اليمن ععام 2011م وانتهى بالفشل وعزز نفوذ نظام علي عبدالله ومنحه الحصانة وصولا لتمهيد الوضع للحوثيين والسيطرة على السلطة بالقوة واشعال حرب دموية لا تزال مستمرة منذ اربع سنوات وحتى اللحظة.
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