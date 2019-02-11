الدكتورة ابتهال الكمال تؤكد ان ميليشيا الحوثي اوقفت تجديد تراخيص المنظمات بصنعاء

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية الدكتورة إبتهاج الكمال، الإثنين، إن ميليشيا الحوثي أوقفت منح وتجديد تراخيص النقابات والمنظمات في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرتها.

واستنكرت الوزير اليمنية منع ميليشيا الانقلاب تسجيل أو تجديد التراخيص للنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والمصالح التجارية، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ.

ووصفت الكمال هذا الإجراء بأنه تصرف غير شرعي ويقيد عمل الحريات النقابية، مشيرة إلى أن الدستور والقوانين الوطنية تكفل لجميع المؤسسات تشكيل النقابات، وأن الإجراءات التي اتخذتها الميليشيا الانقلابية في صنعاء مخالفة لجميع القوانين.

ولفتت إلى أن تصرفات الميليشيا تجاه المؤسسات والمنظمات في المحافظات غير المحررة، يقيد عمل وحركة تلك المؤسسات ويهدد بوقفها.

كان فريق خبراء الأمم المتحدة في اليمن طالب ميليشيا الحوثي الانقلابية بوقف انتهاكاتها بحق العاملين في المجال الإنساني واحترام حيادهم واستقلالهم.