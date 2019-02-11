الجيش اليمني يقصف تحركات لميليشيا الحوثي شرق العاصمة صنعاء

قصفت مدفعية الجيش اليمني، اليوم الإثنين، تحركات لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن القصف استهدف تعزيزات للميليشيا في منطقة حريب نهم، كانت في طريقها إلى الجبهة وأسفر القصف عن تدمير عدد من الآليات التابعة للميليشيا، ومصرع وإصابة من كان على متنها.

وفي جنوب اليمن، لقي خمسة من الحوثيين مصرعهم، اليوم، خلال مواجهات في مديرية "الحشاء" غربي محافظة الضالع، حيث شنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية هجومًا مباغتًا على تجمع للميليشيا تمكنت على إثره من السيطرة على عدد من المواقع، واستعادت قوات الجيش عربة وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.