اتساع رقعة المواجهات بين مقاومة الضالع والمليشيا إلى الزقما بالحشاء

اتسعت رقعة المواجهات مساء اليوم الاثنين بين رجال المقاومة ومليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع جنوب البلاد. وقالت مصادر "الخليج 365" إن رقعة المواجهات بين المقاومة والمليشيا اتسعت إلى منطقة الزقما التابعة لعزلة بلاد الحيقي بمديرية الحشا غرب الضالع. وأكدت المصادر إن مواجهات عنيفة تخوضها المقاومة ضد المليشيا تمكنت خلالها من التقدم وتضييق الخناق على المليشيا الانقلابية.

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