محافظ ذمار يُرسل برقيات إلي الرئيس عبدربه ونائبه بمناسبة ذكري ثورة 11فبراير

بعث محافظ محافظة ذمار اللواء علي القوسي برقيات إلى الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن صالح ورئيس الحكومة معين عبدالملك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 11 فبراير.

وقال محافظ ذمار في البرقيات التي حصل الخليج 365 على نصها: يطيب لي أن ارفع لفخامتكم باسم كافة ابناء وجماهير محافظة ذمار أصدق واخلص التحيات واسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الثامنة للحادي عشر من فبراير 2011م هذه المناسبة الوطنية والتاريخية العظيمة التي مثلت تأريخاً فاصلاً في مسيرة شعبنا اليمني المعطاء.

متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة والتوفيق والنجاح في المهام الوطنية والقومية التي تقع على كاهلكم والمضي قدماً بسفينة الوطن نحو شاطئ الأمان وغاياتها المنشودة عبر دور فخامتكم الريادي والفعال الحريص على تحقيق السلام ووفقاً للمرجعيات وعدم التفريط أو المساومة.

فخامة الرئيس القائد:

لا شك أن الثورة الشبابية الشعبية قد أحرزت نجاحات وحققت انتصارات تمثلت في فتح أبواب واسعة للتغيير وإحداث تحول كبير في حياة الوطن والأمة وتمكنت من إسقاط نظام التسلط والفساد إلا أن قوى التآمر واتباع النظام الإمامي الكهنوتي انقلبوا عليها متوهمين أنهم سيصلون إلى مأربهم و تحقيق نواياهم السيئة في التوريث والحلم بعودة النظام الإمامي الكهنوتي.. متناسين أن جيل الثورة وكل الشرفاء لن يسمحوا لها بذلك ولن يفرطوا في المكاسب والمنجزات المحققة .

حيث تدافعوا من كل مناطق الوطن بالانخراط في الجيش الوطني وصفوف المقاومة وعقدوا العزم على حماية مبادئ وأهداف الثورة اليمنية المجيدة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ومواصلة ثورة ال11 من فبراير 2011م حتى تستكمل أهدافها في التنفيذ وبناء الدولة اليمنية الجديدة .. بالدولة الاتحادية في ظل الحكم الرشيد والعدالة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون.

فخامة رئيس الجمهورية:

على صخرة الثورة الشبابية الشعبية السلمية والجيش الوطني والمقاومة تحطمت أحلام الانقلابيين وتلاشت أوهامهم تحت الضربات الموجعة والمؤلمة من قبل مقاتلين الشرعية التي تمكنت من دحرهم من كافة المناطق والوصول إلى معقلهم في صعده والوقوف بشموخ وإباء على أبواب العاصمة صنعاء استعداداً لتخليصها من شرهم، ومطاردة فلولهم في الساحل الغربي بل وتشديد الخناق عليهم في بقية الجبهات، وأصبحوا في وضع هستيري مدركينأن النهاية المحتومة قد دنت منهم ومن كسر شوكة من من يتعاونون معهم من الفرس الصفويين.

فخامة الرئيس القائد:

وبهذه المناسبة العظيمة العظيمة يطيب ان أحيي عبركم كل أحرار اليمن رجالاً ونساءً، لوقفتهم الشجاعة الى جوار جيشنا الوطني الفتي ومقاومتنا الباسلة لاستكمال مهمة تحرير البلاد وبناء اليمن الاتحادي الجديد الذي خرج الشعب من أجل تحقيقه في الحادي عشر من فبراير.

فخامة الرئيس القائد:

نهنئكم مجدداً بهذه المناسبة العظيمة مؤكدين لفخامتكم أن أبناء محافظة ذمار سيظلون كما عهدتموهم.. مجددين العهد أننا لن نفرط في ذرة من تراب الوطن أو قطرة من مياهه.. مخلصين تحت قيادتكم الحكيمة نحو أهداف وغايات شعبنا وتحقيق طموحاته وإن النصر لقريب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة،،،

كما خاطب القوسي نائب الرئيس بالرسالة التالية:

معالي الفريق الركن/ علي محسن الأحمر

نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظكم الله ورعاكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يطيب لي باسم كافة الاحرار من ابناء محافظة ذمار أن أرفع لمعاليكم ولأبناء شعبنا اليمني المناضل أزكى التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الحادي عشر من فبراير الشبابية الشعبية السلمية والتي بذلتم وخلفكم كل اليمنيين الجهود الكبيرة لإنقاذ الدولة من التوريث والاستبداد وتثبيت دعائم الجمهورية وتحقيق مطالب التغيير.

معالي الفريق الركن:

إن ثورة الحادي عشر من فبراير السلمية بددت أحلام الفرد الحالم بالخلود والتوريث والاستئثار والاستفراد بالسلطة والثروة، وان الشعب اليمني العظيم ضرب في الثورة الشعبية السلمية أروع الأمثلة في التضحية والفداء والسلام، ولا يزال يصنع المجد ببسالة وحزم رغم كل المعاناة التي يجترحها الوطن كل يوم حتى يتحقق النصر القريب والمؤكد.

اخي نائب رئيس الجمهورية:

ان ثورة فبراير تمثل الامتداد الحقيقي للثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر وانتصارا لكل النضالات الوطنية، وان رهانات الانقلابيين ستبوء بالفشل أمام عزيمة وإصرار الشعب اليمني، وما يحققه جيشنا الوطني المغوار من مكاسب وانجازات في كل شبر بالوطن خير شاهد على تحطم مشاريع الظلام والتخلف التي اوشكت على السقوط المدوي والى الأبد بعون الله ونصره، ثم بدعم الاشقاء في التحالف العربي بقيادة السعودية ودولة الامارات.

وأخيراً نجدد لكم العهد بمواصلة السير والمضي قدما تحت القيادة الحكيمة في العمل على ترسيخ مداميك الدولة الاتحادية اليمنية المنشودة.

المجد والرحمة لشهدائنا شهداء سبتمبر وأكتوبر وفبراير والمدافعين عن الشرعية.. والتحايا لجيل ثورة فبراير وشبابها المناضل وكل أطياف الشعب اليمني.. والنصر لليمن الاتحادي والخلود للشهداء الأبطال..

وفي رسالته لرئيس الحكومة قال محافظ ذمار:

الاخ معالي الدكتور/ معين عبدالملك دولة رئيس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله

يطيب لي ان اتقدم اليكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الحادي عشر من فبراير 2011 المجيدة، والتي كنتم من اوائل الشباب الذين هبوا للصفوف الأولى تحقيقاً لإهداف ومطالب التغيير السلمية.

معالي رئيس الوزراء:

سنظل ندافع عن مبادئ الثورات اليمنية وعلى وحدة وأمن واستقرار اليمن ونعمل تحت قيادة الشرعية لاستكمال استعادة الدولة وتحقيق السلام وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا وإقليميا ودوليا والمتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصِّلة وبالأخص القرار 2216.

دولة رئيس الوزراء:

نجدد الولاء والوفاء والعهد للقيادة الشرعية على مواصلة النضال لتحقيق مشروع اليمن الاتحادي، وتجسيد قيم ومبادئ الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر وفبراير والتصدي لكافة المشاريع الصغيرة ومشاريع الارتداد الى الماضي والمؤامرات التي تستهدف الوطن وأمنه وسيادته واستقلاله ووحدة ترابه الوطني.

واخيراً وعبركم نثمن عالياً الدور الأخوي والتاريخي لدول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمة تلك الدول المملكة العربية السعودية الشقيقة حين أيدت الدول جميعها وبدعم المجتمع الدولي رغبة اليمنيين الجامحة في التغيير والبناء وتقدمت ورعت توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي تعني بالانتقال السلمي والسلس للسلطة، كما تقدمت المملكة الصفوف كقائدٍ للتحالف حين ارتأت التفافاً على خيار اليمنيين ودفعت الغالي والنفيس وامتزجت دماء رجالها المخلصين بدماء أبطالنا الميامين.

والسلام عليكم ورحمة الله.

اللواء/ علي بن محمد القوسي

محافظ محافظة ذمار.