الحوثيون يهنئون الرئيس الإيراني بهذه المناسبة.. لماذا توافق 11 فبراير؟

قال الحوثيون إنهم بعثوا رسالة تهنئة إلى الرئيس جمهورية إيران الاسلامية حسن روحاني في المناسبة التي تتزامن مع ذكرى ثورة 11 فبراير في اليمن.

وحسب مصادر اعلامية حوثية بعث مهدي المشاط الذي يراس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى روحاني الرئيس المشاط يهنئ الرئيس الإيراني بالعيد الوطني بمناسبة احتفالات الشعب الإيراني الشقيق بالعيد الوطني.

وتتزامن المناسبة مع ثورة 11 فبراير التي قامت في العام 2011 باليمن حيث يحاول بعض المعلقين وفقاً لرصد الخليج 365 ربط المناسبة باختيار هذا اليوم لكن اخرين يقولون إنها صدفة فقط .

ويحتفل نظام الخميني في ايران والذي يدعم الحوثي بالـ11 من فبراير ويصفه بانه ذكرى انتصار الثورة التي جلبت الملالي الى الحكم .

يشار إلى الثورة الإسلامية الإيرانية (بالفارسية: انقلاب ۱۳۵۷ ايران)‎ هي تلك التي نشبت سنة 1979 بمشاركة فئات مختلفة من الناس وحولت إيران من نظام ملكي، تحت حكم الشاه محمد رضا بهلوي الذي كان مدعوما من الولايات المتحد واستبدلته في نهاية المطاف بالجمهورية الاسلامية عن طريق الاستفتاء في ظل المرجع الديني آية الله روح الله الخميني، قائد الثورة بدعم من العديد من المنظمات اليسارية والإسلامية والحركات الطلابية الإيرانية.

كانت للشخصيات الشيعية الدينية دور بارز ووجود كبير في هذه الثورة المضادة للحكم الملكي والتي سمّاها الخميني ب"الثورة الإسلامية". بالإضافة إلى الإسلام السياسي أو الإسلاموية، شاركت أيديولوجيات مختلفة في هذه الثورة، مثل الاشتراكية والليبرالية والقومية. الثورة الإسلامية في إيران، كانت أول ثورة أدّت الإسلام السياسي والأصولية إلي الانتصار في المنطقة.

بدأت المظاهرات ضد الشاه في أكتوبر 1977، وتطورت إلى حملة المقاومة المدنية التي تشمل كلا من العناصر العلمانية والدينية واشتدّت في يناير كانون الثاني عام 1978. الإضرابات والمظاهرات شلت البلاد بين أغسطس وديسمبر 1978.

غادر الشاه إيران إلى المنفى يوم 16 يناير عام 1979، كالملك الفارسي الماضي، وترك مهامه إلى مجلس الوصاية (المجلس الملكي) ورئيس الوزراء للمعارضة. عاد آية الله الخميني إلى طهران بعد 14 عاماً من النفي في 1 فبراير 1979مـ متلقّيا ترحيبات عدة ملايين الإيرانيين انهار الحكم الملكي بعد فترة وجيزة (عشرة أيام) في 11 فبراير ما يسمّي في إيران بعشرة الفجر.