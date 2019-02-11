أمين المهرة يلتقي وفد من منظمة اليونيسيف ومكتب الأوتشا لمناقشة الأوضاع الإنسانية

التقى الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر اليوم بوفد من منظمة اليونيسيف بالمكلا ومكتب الاوتشا بمحافظة عدن بحضور مدير عام مكتب الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف يوسف بن محيسن ونائبا مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي خميس رويشد وم. طارق الكندي .

ووفق متابعة "الخليج 365"، ناقش اللقاء مجمل الأوضاع الإنسانية بالمحافظة بعد إعصار لبان في منتصف أكتوبر 2018م وخلّف أضرار كبيرة في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

واستعرض الأمين العام الوضع الصعب الذي تمر به المحافظة والمعاناة التي يعيشها المتضررين جراء الإعصار .

مثمناً الدور الكبير الذي تلعبه المنظمات الدولية والإنسانية على نزولها وتقديمها العون والمساعدة لتجاوز آثار الكارثة.

من جانبها أوضحت مديرة مكتب اليونسيف بالمكلا د. فوزية غرامه ، طبيعة التدخلات التي تم تنفيذها في المحافظة من قبل المنظمة منذو إعصار لبان إلى اليوم والمشاريع المستقبلية في مختلف المجالات .

وقدم مدراء عموم المكاتب والمؤسسات بالمحافظة مقترحات وأفكار عن ماهية التدخلات والخطط والبرامج المستقبلية للعام الحالي.

وكان الوفد قد استهل زيارته للمهرة بتفقد عدد من المشاريع التي نفذتها اليونسيف في مجالات المياه والصحة والتغذية وعدة مجمعات صحية ، واطّلع أعضاء الوفد على سير حملة التحصين ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

حضر اللقاء الأخوة م. زاهر بن خوار مدير عام مكتب الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بحضرموت وعلي قاسم مسؤول الإتصال الخارجي بالمنظمة وفريدة المشجري مسؤولة قسم المياه والإصحاح البيئي بالمنظمة ود. وائل الحاج مسؤول كتلة التغذية بالمنظمة ونيازي بن سلمان مدير مكتب الاوتشا محور حضرموت.