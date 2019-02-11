محافظ أبين يوجه مؤسسة الكهرباء بالإستعداد الجيد للصيف

وجه محافظ أبين، اللواء الركن أبوبكر حسين، المؤسسة العامة للكهرباء، بضرورة مضاعفة كل الجهود واستنهاض كافة الطاقات استعداداً لفصل الصيف الحار في مدن دلتا ابين وخصوصا مديريتي زنجبار وخنفر .

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الإثنين، إجتماعاً لفرع المؤسسة لمناقشة الإستعدادات الجارية للصيف القادم، حسبما ذكرت وكالة سبأ الرسمية .

كما وجه محافظ أبين بتنفيذ اعمال الصيانة لجميع المولدات الكهربائية لزيادة التوليد وتغطية العجز .

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وقدمت إدارة المؤسسة شرح حول الإجراءات والتدابير التي تقوم بها لتوفير الطاقة وتغطية عجز التوليد الذي يحدث خلال فترة الصيف.

من جانبه دعا مدير عام المؤسسة محمود مكيش، المواطنين والمؤسسات الحكومية إلى سداد ما عليهم من مبالغ من إستهلاك الكهرباء بما يسهم في تحسين المركز المالي للمؤسسة ويمكنها من مواجهة اشكاليات توفير الطاقة الكهربائية .

الجدير ذكره ان اجمالي الطاقة الحالية من الكهرباء في مؤسسة كهرباء ابين مع الطاقة المشتراه تبلغ 18 ميجا وات.