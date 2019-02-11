رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي تصل الى عدن للقاء مسؤولين في الحكومة

ذكرت مصادر محلية، أن رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي في اليمن، أنطونيا كالفو، وصلت اليوم الإثنين إلى العاصمة المؤقتة عدن، للقاء عدد من المسؤولين في الحكومة الشرعية .

وذكرت المصادر، لقاءات رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي خلال زيارتها التي تستغرق يومين مسؤولين في وزارات الخارجية والمالية والتربية والتعليم وجهات اخرى، للاطلاع على التحديات التي تواجه البلاد اقتصاديا وانسانيا .

وبحسب المصادر، فإن رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي ستناقش مع المسؤولين المساعدات التي من الممكن أن يقدمها الإتحاد الأوروبي لليمن .

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وهذه الزيارة هي الثانية لرئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي إلى عدن، حيث زارت الشهر الماضي المدينة برفقة السفير الفرنسي كريستيان تستو .

وجاب فان زيوم نائب السفيرة الهولندية، وتانجا روي المستشارة في السفارة الألمانية، وذلك وفقا لبيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي.