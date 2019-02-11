استشهاد نجل "الشعوري" قائد كتيبة المهام الخاصة بمحور البقع

افادت مصادر محلية في محافظة صعدة، شمال اليمن، اليوم الاثنين، باستشهاد أحد قيادات الشرعية من أبناء محافظة إب، وسط اليمن.

وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن نجل قائد الجبهة الغربية في محافظة اب وقائد لواء الحسم الشيخ فيصل الشعوري استشهد وهو المقدم حمزه فيصل الشعوري قائد كتيبة المهام الخاصة بمحور البقع.

ووفق المصادر، فإن القائد الشهيد حمزه الشعوري استشهد وهو يقود معارك التحرير في جبهة البقع صباح اليوم.

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يذكر أن الشهيد حمزه هو نجل العميد فيصل الشعوري قائد مقاومة الجبهة الغربية لمحافظة إب.

وكان عدد من عناصر المليشيات الحوثية لقوا مصرعهم في غارة جوية على شمال جبال العادية القريبة من مركز مديرية كتاف فيما لا زالت الناقلة التي كانت تحمل ذخائر باتجاه البقع والتي تم قصفها مسبقاً بوادي البحلوين وحدوث انفجارات اثناء الاشتعال نتيجة الذخائر التي كانت على متنها.

وقبل أيام تم تدمير ثلاث عربات عسكرية تابعة للمليشيات ومقتل العشرات في مديرية كتاف اثر استهدافات دقيقة نفذها طيران التحالف العربي حيث استهدف طقمين محملين بالافراد وتم تدميرهما ومقتل كل من كانوا على متنهما وبغارة ثالثة استهدفت دينة كانت محلمة بالذخائر وبطريقها لتعزيز المليشيات في منطقة وادي البحلوين وضمن مسلسل الغارات الجوية هناك غارة رابعة شنها طيران التحالف على مواقع المليشيات في جبل العاديات القريبة من مركز مديرية كتاف.