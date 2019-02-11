تدشين صرف البطائق العسكرية الإلكترنية لمنتسبي الجيش في عدن

شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الإثنين، تدشين عملية صرف البطاقة العسكرية الإلكترونية الجديدة لمنتسبي الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الرابعة ألوية الحماية الرئاسية .

وقال وكالة سبأ الرسمية، أن رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن، عبدالله النخعي، اليوم، دشن عملية الصرف في اللواء الأول حماية رئاسية .

وخلال التدشين الذي حضره مدير دائرة شؤون الافراد والاحتياط العام العميد الخضر عبدالله وقائد اللواء الأول حماية رئاسية العميد الركن سند الرهوة ورئيس لجنة البصمة للقوات المسلحة العميد الركن عبدالكريم شائف، أكد رئيس هيئة الأركان سعي قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في العمل على تصحيح القوام البشري لوحدات القوات المسلحة وفقاً لنتائج كشوفات البصمة، وانهاء اختلالات القوام وترتيب وضع وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة.

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وأشار رئيس الأركان الى أن البطاقة العسكرية لمنتسبي القوات المسلحة مهمة جداً، ولا تقل بذلك أهمية عن البطاقة الشخصية المدنية، كما أن فيها مواصفات خاصة يصعب تزويرها..مشيداً بدور وجهود دائرة شؤون الافراد ولجنة البصمة في القوات المسلحة في هذا الجانب.

وتواصل رئاسة الأركان العامة في الجيش تصحيح الأوضاع في الألوية العسكرية وفحص قوائم المنتسبين وذلك بعد الكشف عن وجود اسماء وهمية .