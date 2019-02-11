الجيش يتقدم في باقم بصعدة ويدك مواقع للمليشيا في نهم بصنعاء

حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الاثنين، مواقع جديدة في جبهة باقم بمحافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً.

وقال قائد محور علب العميد ياسر مجلي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)"أن قوات من اللواء ٦٣ واللواء التاسع مشاه جبلي، حررت جبل ردمان المطل على خط أمداد جبهة باقم وتحرير ما تبقى من قرى "آل زماح".

وأكد أركان حرب المحور العميد أديب الشهاب أن قوات الجيش الوطني أطلقت عملية عسكرية نوعية لدحر المليشيا الحوثية الانقلابية في جبهة باقم..مشيراً الى ان العملية اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.

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وفي جبهة نهم شرقي صنعاء قصفت مدفعية الجيش الوطني، اليوم الاثنين، تحركات لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

واستهدف القصف تعزيزات للمليشيا في منطقة حريب نهم، كانت في طريقها الى الجبهة.

وأسفر القصف عن تدمير عدد من الآليات التابعة للمليشيا، ومصرع واصابة من كان على متنها.