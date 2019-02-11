نائب الرئيس ستقبل محافظ المحويت ويطلع على أوضاع المحافظة

استقبل نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح محافظ المحويت الدكتور صالح سميع واستمع منه إلى شرح عن مستجدات الأوضاع في المحافظة وحجم المعاناة التي يتجرعها أبناؤها جراء ممارسات ميليشيا الحوثي بحق أبنائها واستمرار سيطرتهم على مناطق المحافظة.
وأشاد نائب الرئيس في اللقاء بالتضحيات التي قدمها أبناء المحويت في صفوف الجيش الوطني والمشاركة الفاعلة في عملية التحرير مع أبناء بقية المحافظات، منوهاً إلى ضرورة مضاعفة الجهود ورص الصفوف بما من شأنه استعادة الدولة ومؤسساتها وإرساء الأمن والاستقرار.
وتطرق المحافظ من جانبه إلى جملة من القضايا والموضوعات المرتبطة بمهامه، معبراً عن التقدير لاهتمام القيادة السياسية وحرصها المستمر على التخفيف من معاناة اليمنيين جراء الانقلاب.
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