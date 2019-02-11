مصرع 5 حوثيين واسر آخرين في مواجهات بالضالع

لقي خمسة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الشرعية والمقاومة الشعبية في مديرية “الحشاء” غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وبحسب موقع وزارة الدفاع، سبتمبرنت، فقد شنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية هجوما مباغتا على تجمعا للمليشيا، في المديرية، تمكنت على اثره من السيطرة على عدد من المواقع.

وأسفرت المواجهات عن مصرع خمسة من عناصر المليشيا، وأسر خمسة أخرين، فيما استعادت قوات الجيش عربة وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.

وكانت مقاومة شعبية من أبناء محافظة الضالع تمكنت أمس الأحد، من السيطرة على عدة مواقع في مديرية “الحشاء”، عقب مواجهات تكبدت خلالها مليشيا الحوثي الانقلابية 12 قتيلا وجريحا في صفوفها.