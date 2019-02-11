عادت قبل قليل من مساء اليوم الاثنين خدمتي الهاتف الثابت والانترنت إلى محافظتي مأرب وشبوة ومديريات وادي حضرموت .
وقال مراسل "الخليج 365" ان خدمتي الهاتف الثابت والانترنت عادتا الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم في مأرب وشبوة وسيئون بعد تعرض كابل الاتصالات للقطع في المهرة .
وأكد المراسل ان الخدمة خرجت في محافظة مأرب صباح اليوم بعد تعرض كابل الالياف الضوئية للقطع نتيجة في المهرة .
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. عودة الانترنت إلى مأرب بعد انقطاعها نتيجة قطع في الكابل بالمهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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