تقرير حقوقي يكشف حجم جرائم الميليشيات في تعز خلال يناير الماضي

كشف تقرير حقوقي صادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، حجم جرائم ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحق المدنيين في محافظة تعز خلال شهر يناير الماضي .

وذكر التقرير أن الميليشيات إرتكبت 135 انتهاكاً ارتكبتها وأن الفريق الميداني وثق إستشهاد 23 مدنياً، بينهم امرأتان تم إستهدافهما قنصاً.

وأضاف ألتقرير أن 68 مدنياً إستشهدوا جراء الألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها الميليشيات بشكل دائم، بينهم امرأة وطفلان .. مشيراً إلى أن أربعة مدنيين أستشهدوا بينهم امرأتان وطفل قتلوا جراء القذائف التي تطلقها الميليشيات الحوثية على القرى والأحياء السكنية، في حين أستشهد مدني آخر جراء التعذيب في سجونها وقتل طفل برصاص مباشر لأحد أتباع الميليشيات.

ورصد الفريق الميداني واقعتي تهجير قسري لعشرات الأسر، إحداهما بالضغط تحت تهديد السلاح على أهالي حي الفتح بمديرية صبر الموادم، والأخرى جراء القصف المكثف والمتواصل في كل من مثلث البرح بالمخا والوازعية غربي تعز، ورصد تهجير 19 عائلة.

ولا يمر يوم في تعز المحاصرة منذ ثلاثة أعوام، دون ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية جرائم وحشية ضد المدنيين، من خلال القصف العشوائي المتعمد على الأحياء السكنية، وقيام عناصرها بقنص المواطنين دون تمييز بين صغير أو كبير رجل أم امرأة.