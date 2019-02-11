ينشر "الخليج 365" أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ليوم غداً الثلاثاء الموافق 12 فبراير/شباط 2019م، وهي كالتالي: رقم الرحله :601. خط الرحله : القاهره - عدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول : 0700 صباحا. رقم الرحله : 506. خط الرحله : عدن- جده. الاقلاع : 0830 صباحا. الوصول: 1030 صباحا. رقم الرحله :507. خط الرحله : جده- عدن. الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت جده) . Advertisements الوصول: 1400 ظهرا. رقم الرحله :600. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1500 عصرا. الوصول: 1730 مساء. رقم الرحله :609. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0700 صباحا. (توقيت القاهره) . الوصول: 1130 ظهرا. رقم الرحله :608. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1230 ظهرا. الوصول: 1500 عصرا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غداً الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.