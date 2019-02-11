النخعى يشهد تسليم البطاقات العسكرية لمنتسبي الجيش الوطنى بعدن

شهد الفريق الركن عبدالله النخعي رئيس هيئة الأركان العامة ، اليوم، في اللواء الأول حماية رئاسية بالعاصمة المؤقتة عدن، صرف البطاقة العسكرية الالكترونية الجديدة لمنتسبي الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الرابعة وألوية الحماية الرئاسية.

وخلال التدشين الذي حضره مدير دائرة شؤون الافراد والاحتياط العام العميد الخضر عبدالله وقائد اللواء الأول حماية رئاسية العميد الركن سند الرهوة ورئيس لجنة البصمة للقوات المسلحة العميد الركن عبدالكريم شائف، أكد رئيس هيئة الأركان سعي قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في العمل على تصحيح القوام البشري لوحدات القوات المسلحة وفقاً لنتائج كشوفات البصمة، وانهاء اختلالات القوام وترتيب وضع وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة.

وأشار رئيس الأركان الى أن البطاقة العسكرية لمنتسبي القوات المسلحة مهمة جداً، ولا تقل بذلك أهمية عن البطاقة الشخصية المدنية، كما أن فيها مواصفات خاصة يصعب تزويرها..مشيداً بدور وجهود دائرة شؤون الافراد ولجنة البصمة في القوات المسلحة في هذا الجانب.