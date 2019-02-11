ناطق حكومة الإنقاذ يشيد بالمواقف المشرفة لأبناء المهرة المتمثلة بطرد القوات السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء اشاد الناطق الرسمي بإسم حكومة الإنقاذ الوطني وزير الاعلام، ضيف الله الشامي، بالخطوة الشجاعة لأبناء محافظة المهرة والمتمثلة في إجبار القوات السعودية المحتلة على الانسحاب من المواقع التي احتلتها في مديرية الحوف بمحافظة المهرة.

وقال الوزير الشامي أن الإرادة الشعبية هي الأقوى والأقدر على إجبار المحتل على الرحيل حتى وإن خضعت وذلت الأدوات المحلية المساندة للإحتلال، داعياً أبناء المحافظات المحتلة الى الاستفادة من الموقف المشرف لأبناء المهرة من أجل تطهير مناطقهم من الإحتلال.

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