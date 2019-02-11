مجلى :الجيش الوطنى احكم قبضته على عدة مناطق فى باقم بصعدة

قال العميد ياسر مجلي قائد محور علب ان قوات الجيش الوطني تمكنت " اليوم الإثنين" من تحرير مواقع جديدة في جبهة باقم بمحافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا.
وتابع مجلى ، أن قوات من اللواء ٦٣ واللواء التاسع مشاه جبلي، حررت جبل ردمان المطل على خط أمداد جبهة باقم وتحرير ما تبقى من قرى "آل زماح".
من جهته أكد العميد أديب الشهاب أركان حرب المحور أن قوات الجيش الوطني أطلقت عملية عسكرية نوعية لدحر المليشيا الحوثية الانقلابية في جبهة باقم، مشيراً الى ان العملية اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا
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