غلاب يتحدث عن جماعة فبراير التابعين لقطر وعجز الإصلاح بمواجهة الحوثية

قال وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، اليوم الاثنين، "ملاحظة مهمة التيارات المنتمية الى جماعة فيراير تبرر فبراير بعقلانية لتمرير أهدافها وقيمها التي رفعوها ويسعون لتغطية المعضلات عبر النقد والتوافق".

وتابع غلاب في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "وحدهم جماعة فبراير التابعين لقطر من قبل وبعد من يحولونها الى هجمات فوضوية ومدخلا لحرب أهلية باردة واتجاه كهذا واقعا يقوي الحوثية شعبيا".

وبين أن" الانحياز الاممي اصبح اوضح من عين الشمس وأنشطة المنظمة لشرعنة الحوثية وتقويتها ومنظماتها الإغاثية داعم لوجستي".

ومضى "وتتراكم اخطاء الحوثية وتسعى الامم المتحدة لإصلاحها ولا تبأس من تعنتها وقمارها وتستمر في تدليلها واصبحت تنازلات الشرعية ودور الامم المتحدة اشبه بحبال لنسج مشنقة الدولة.

وزاد" انتهت فبراير بتوافق سلمي كان نصيب المؤتمر ٥٠٪ من كل مراكز صناعة القرار واليوم ليس له شيء غير فتات التابع الباحث عن مخرج واغلب قواه المقاومة ليست فاعلا في صناعة القرار في اغلب مراكز تأثيره وسيطرته ورغم ذلك قواه اليوم اكثر استعداد لمواجهة الكارثة الحوثية، مبينا أنها معركة مصير لا سلطة.

وتابع "الإصلاح ليس حزبا قويا ولا لاعب محوريا في التحولات ويخضع للمتغيرات ولا يبادر ليحدد مسار التحول ولا يمتلك مؤهلات تحديد خيارات التحول المستقبلية ولم يكن صاحب الخيارات لا في مرحلة اسقاط النظام ولا بعد ذاك ولا مع العاصفة العربية.

وشدد" وليس قويا بحيث يتحرك بلا تحالفات لانه لا يمتلك القوة الكافية وضجيجه الاعلامي لا تعكس قوته الفعليه وعادة ما يخضع لمبادرات تأتي من خارجه.

ولفت إلى أن "الاصلاح يدرك ذلك اكثر من غيره لذا يبحث عن التحالفات ومشكلته انه يستغل التحالف بميكافللية عمياء وهذا نتاج طبيعي لضعفه كقوة قادرة على انجاز أهدافه التي هي اكبر من حجمه فيلعب سياسة ومشكلته ان مخططاته تفشل لكنه لا يخسر ويستمر في مراكمة ارباحه حتى وهو في الجحيم.

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وقال غلاب "لا بتحرك الاصلاح وحيدا وبالتحالف يربح ايا كانت خسائره التي يعلنها وعندما وجد نفسه وحيدا في مواجهة الحوثية وهي فصيل كان كافي عشرة الف مشاغب لكسرها في أمانة العاصمة وفضل السلامة والاستسلام كغيره لكنه كان مستهدفا وخرج من المأزق باقل الخسائر!!

وبين أن" الحوثية اكثر قمارا ومغامرة من غيرها ومازالت في عتوها ونفورها وهذا لا يعني انها قوية وتمتلك القدرة على فرض مشروعها وانما ضعف الاخرين وشتتاتهم يجعلها اقدر على ممارسة ضغوط وهي في التنكة وتشتغل كعصابة مغامرة.

وأوضح أنه "لا يوجد بديل متماسك مقبول شعبيا اولا وخارجيا قادر على حسم المعركة ضد الحوثية فالصف الجمهوري شتات ولا يوجد طرف قوي قادر ان يقود والباقي متحالفين معه ولو حدث ذلك لحسمت المعركة بين ليلة وضحاها وبالقوة التي يمتلكها الداخل الجمهوري.

ومضى" الاصلاح يدرك قبل غيره انه عاجز عن مواجهة الحوثية وحيدا ولا يمكنه ان يقود وان اراد يشتي أغطية متعددة تقود في النهاية الى فقدانه القيادة من جذورها اولا لانه لا يمثل البديل المقبول شعبيا وثانيا الف سؤال حوله لم يحسم وثالثا انه ليس موحدا كما يعتقد المراقب السطحي فقد اصبح شتاتا واستمراره موحدا يعتمد على مسار التحول القادم.

وأشار إلى أن الصف الجمهوري قوته الكامنة في النحالفات وهذه التحالفات لا يوجد حزب ايا كان قادر على قياداتها لذا يمثل الجانب الرسمي للشرعية اهم مرتكزات وحدة الصف الجمهوري وهذه دونها خرط القتاد في ظل اوضاع معقدة تفكيكها يحتاج ترتيبات متعددة.

وقال لذا فإن التحولات القادمة في ظل الحرب الأهلية الباردة داخل الصف الجمهوري قد تصبح حصان طروادة لانقاذ الجريمة الحوثية وقد تصبح ثورة قاتلة للجميع ولذا على الجميع وفي المقدمة الاصلاح ان يفكر بطريقة مغايرة ان كانت الجمهورية هي المطلب!!

واختتم سيقول احدهم واين راحوا الاخوان وأقول له مش وقتهم المعركة اعقد ولن يتمكن اي طرف من الهيمنة على اليمن ايا كان شكله ونوعه وكان صالح اخر ملوكها الأقوياء وأي توظيف لليمن عبر التنظيمات العابرة للحدود سيكون حتما لصالح الحوثية في نهاية الامر بس من تفهم.