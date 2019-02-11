لقاء يمني أممي يناقش التحضيرات لمؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن

ناقش سفير اليمن لدى سويسرا، الدكتور علي مجور، اليوم الإثنين، مع مساعد الامين العام للأمم المتحدة للشراكات الانسانية مع الشرق الاوسط ووسط آسيا رشيد خاليكوف التحضيرات لمؤتمر تمويل خطة الاستجابة الانسانية لليمن لعام 2019 والمزمع انعقاده في جنيف في 26 فبراير الجاري.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد أكد مجور على ضرورة وضع الية لتعزيز وتنسيق وصول المساعدات الانسانية الى اليمن وذلك من خلال التقييم الدائم لعملية التوزيع.

واعرب عن تقدير اليمن لمكتب تنسيق الشؤون الانسانية (اوتشا) لجهوده التحضيرية ورعايته لمؤتمر تمويل خطة الاستجابة الانسانية لليمن للمرة الثالثة على التوالي بالتعاون مع كلا من سويسرا والسويد.

وأشار الى ان رئيس الوزراء معين عبدالملك سيرأس وفد اليمن في المؤتمر لأهميته بالنسبة لليمن كون المبلغ المستهدف من المؤتمر يصل الى 4 مليار دولار.

بدورة أكد خاليكوف عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في تذليل الصعاب امام وصول المساعدات الانسانية الى المحافظات والقرى اليمنية، موكدا بان مكتب الشؤون الانسانية سوف يكون على تنسيق تام مع الجهات المسؤولة في الحكومة اليمنية.