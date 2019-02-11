شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : تصريح عاجل من بنك التضامن الاسلامي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى مصدر مسئول في بنك التضامن الاسلامي الدولي صحة الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية عن إغلاق المركز الرئيسي للبنك وفروعه في صنعاء Advertisements وأكد المصدر أن البنك يمارس مهامه المصرفية ويقدم خدماته للعملاء بشكل طبيعي وإعتيادي إيمانا منه بمسئوليته المجتمعية والتزاماته تجاه العملاء مشددا على الجميع عدم تناقل أي إخبار أو معلومات إلا من المصادر الرسمية للبنك .

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