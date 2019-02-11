شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بـ "الصور" ...قبائل حجور تذل الحوثيين بالكلشنكوف ...ودبابا وطائرات الدنبوع والجنرال تستسلم للسيد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر قبلي في حجور بمحافظة حجة – شمال غرب اليمن – إن إثنين من رجال القبائل استشهدوا خلال معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي الانقلابية.

ونقل ” المشهد اليمني ” عن المصدر ان حسان حسين عمر ووضاح ريبان استشهدوا اليوم في منطقة القيم، وجرح ستة اخرون. من أبناء القبيلة في معارك هي الأعنف مع مليشيات الحوثي.

وأكد المصدر : إن 15 من عناصر الحوثيين لقوا مصرعهم فيما تم أسر خمسة آخرين.

واضاف المصدر : إن أبناء القبائل يعانون من عدم وجود مستشفى ميداني لإسعاف الجرحى مشيراً بأن وضاح ريبان استشهد بعد إصابته البليغة ونزيف الدم الذي لحق به نتيجة لافتقار مناطق حجور للمراكز الصحية.

وقال : إن أبناء القبائل عثروا على مخزن أسلحة وذخائر “خفيفة ومتوسطة”، عقب تطهير منطقة العبيسة بالكامل. كما سيطر رجال القبائل على المركز الاعلامي التابع للمليشيات في بني جحاف معقل الحوثيين في العبيسة. والذي كانت تبث منه اذاعة محلية موجهة لابناء حجور.

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جدير بالذكر ان ‏مديريات قبائل حجور في محافظة حجة هي؛ كشر، قارة، وشحة، أفلح الشام، الجميمة، أفلح اليمن، وتقتصر الإشتباكات حاليا على مديرية ‎كشر.

تأتي هذه الانتصارات لتوجه رسالة صارخة لشرعية الدنبوع والجنرال العجوز وتؤكد ان صمود الحوثيين كل هذا الوقت ليس لقوتهم بل لفساد هادي وعصابته من حزب الاصلاح والجنرال العجوز