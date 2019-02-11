شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة قائد عسكري كبير من محاولة إغتيال في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجا قائد الشرطة العسكرية فرع محافظة شبوة العقيد " محمد مبارك البريكي من محاولة اغيتال في مركز محافظة مأرب. وقال مصدر عسكري ان العقيد محمد مبارك البريكي تعرض لمحاولة اغتيال في مركز محافظة مارب ظهر اليوم الاثنين. Advertisements وأوضح المصدر أن البريكي نجا ومرافقيه بعد تعرضهم لاطلاق نار كثيف من قبل مسلحين مجهولين . وا ضاف " المصدر ان حراسة قائد فرع الشرطة العسكرية اشتبكت مع المسلحين المجهولين وتمكنت من اصابة شخص واحتجازه .

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