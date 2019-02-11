في ختام عام زايد.. ماذا قال محافظ محافظة عدن عن الدعم الإماراتي للمدينة؟

أشاد محافظ محافظة عدن أحمد سالم ربيع على بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لبلادنا عموما ومدينة عدن بشكل خاص ممثلة بالهلال الأحمر الإماراتي وفي جميع المجالات ومنها القطاع الصحي الذي حظي بدعم الهلال الأحمر الإماراتي سواءً بتأهيل معظم المرافق الصحية وتزويدها بالمستلزمات الطبية والصحية والادوية وغيرها أو في مجال التربية التي تم تأهيل حوالي (١٥٤)مدرسة في محافظة عدن.

بالإضافة إلى دعم قطاعات النظافة والكهرباء والمياه والصرف الصحي والأنشطة والفعاليات الاخرى ومنها أعمال الإغاثة وغيرها جاء ذلك في تصريح صحفي لوسائل الإعلام على هامش مشاركة محافظ محافظة عدن أحمد سالم ربيع علي في الحفل الذي نظمه الهلال الأحمر الإماراتي صباح اليوم بعدن بمناسبة اختتام عام زايد والذي تم فيه تكريم مائة شخصية من محافظات عدن ،لحج ،أبين والضالع وتعز وحضره ممثلو عن السلطات المحلية في تلك المحافظات.

وفق متابعة "الخليج 365"، أكد محافظ عدن أن أبناء عدن واليمن عموما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينسوا الدور الإماراتي الداعم لبلادنا في مختلف الظروف ،مشيراً إلى أن العام الجاري ٢٠١٩ سيكون عاماً حافلاً بمشاريع الخير والعطاء المقدمة من دولة الإمارات الشقيقة لأبناء مدينة عدن .

معبراً عن شكره وقيادة السلطة المحلية وكل أبناء مدينة عدن لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالشيخ / خليفة بن زايد رئيس الدولة وولي عهده محمد بن زايد وكل حكام وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة ،والشكر موصول لقيادة التحالف بعدن والأخ العزيز / سلطان الشامسي مدير الهلال الأحمر بعدن وكل اعضاء فريق الهلال الأحمر الإماراتي في عدن.

وفي ختام الحفل قام مدير الهلال الأحمر الإماراتي سلطان الشامسي بتكريم محافظ عدن أحمد سالمين ووكيل أول محافظة عدن / محمد نصر شاذلي وعدد من الشخصيات القيادية والإدارية بمحافظة عدن ومحافظات أبين لحج الضالع وتعز.