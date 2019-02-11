نائب وزير الخارجية يطلع على برنامج الشهادة الالكترونية المؤمنة الجديدة بجامعة عدن

إطلع نائب وزير الخارجية، محمد عبدالله الحضرمي، اليوم الإثنين، على الاستحداثات الجديدة في قسم الشهادات وأستعرض أمامهم برنامج الشهادات الإلكترونية المؤمنة الجديدة التي تتميز بها جامعة عدن عن بقية الجامعات اليمنية الأخرى.

وكان في إستقباله لدى وصوله نيابة شؤون الطلاب، نائب رئيس جامعة عدن، الدكتور، الخضر ناصر لصور، الذي قدم له نبذة عن سير العمل الأكاديمي بجامعة عدن.

وخلال الزيارة طاف الحضرمي في مكاتب وأقسام نيابة شؤون الطلاب، وقال مسجل عام الجامعة، فهد المأرمي، أن الجامعة ستدشن طباعة الشهادة الالكترونية الجديدة المؤمنة لخريجي البكلاريوس والدبلوم خلال هذا الأسبوع لخريجي العام الجامعي ٢٠١٦-٢٠١٧م لعدد( ٨٠٠٠) طالب وطالبة تقريباً.

Advertisements

وأضاف أن الجامعة بصدد إستكمال كافة الإجراءات المتبقية لإصدار الشهادات الجديدة .. لافتاً إلى ان هذا العمل سينقل جامعة عدن نقلة نوعية جديدة على مستوى الجامعات اليمنية وسيخفف الضغط الحاصل على الجامعة فيما يخص إصدار الشهادات .

كما طاف نائب وزير الخارجية خلال زيارته، بمبنى المكتبة المركزية للجامعة وأطلع على أقسامها والكتب العلمية والأدبية القيمة التي تحتويها.

وفي ختام الزيارة التي رافقه فيها، مستشار وزير الخارجية، جمال عوض ناصر، عبر الحضرمي عبر عن سعادته لهذه الزيارة القيمة اللذان تعرفا من خلالها عن طبيعة عمل الجامعة والإستحداثات الجديدة الخاصة بها، حيث أبدى أستعداده التام للوقوف إلى جانب الجامعة لحل كافة القضايا والصعوبات التي تواجهها.