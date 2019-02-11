توزيع سلل غذائية لأسر الأيتام في عدن .. صور

وزعت مؤسسة اليتيم التنموية في عدن، اليوم الإثنين، سلل غذائية لأسر الأيتام، بالشراكة مع مؤسسة الرواد للتنمية وبتمويل من الهلال الاحمر التركي وبالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة .

وخلال التوزيع، أكد منسق اللجنة العليا للإغاثة، مستشار وزير الإدارة المحلية، جمال بلفقيه، على حرص اللجنة العليا للإغاثة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لتسيير عمل المنظمات والجهات الداعمة بما يمكنها من القيام بمهامه وتقديم المساعدات الانسانية والخدمات للفئات المستهدفة .

فيما أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة اليتيم بعدن / ابهى أحمد / أن مشروع السلة الغذائية يستهدف /123/ أسرة من اسر الايتام بعدن .. معبراً عن شكره وتقديره لكل من يساهم في تقديم الدعم السخي لأسر الايتام ومساعدتهم على التغلب على ظروفهم المعيشية والاقتصادية التي يعانون منه في ظل الاوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب .

من جانبه قال رئيس بعثة الهلال الاحمر التركي / مصطفى أيدن / ان توزيع السلل الغذائية يأتي في اطار البرامج والانشطة التي تتبناها الجمعية .. لافتاً إلى أن الجمعية وزعت خلال الفترة الماضية أكثر من 5 آلاف سلة غذائية، وتسعى إلى توزيع مثلها خلال الأشهر القادمة في عدد من المحافظات اليمنية.