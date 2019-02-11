قبائل حجور تسيطر على جبل القيم في محافظة حجة

أعلنت مصادر محلية يمنية اليوم الإثنين، سيطرة قبائل "حجور" على جبل القيم وتباب القمامة المطلة على سوق العبيسة في محافظة حجة.

وقالت المصادر اليمنية - حسبما ذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إنه "تم تطهير مواقع ومنازل الحوثيين في بني جحاف وبني الدريني في القيم والحديتين بمحافظة حجة، وهي الآن تحت سيطرة المقاومة الشعبية".

وكان طيران التحالف العربي قد شن أمس، الأحد، غارتين استهدفتا أحد مواقع المليشيات في المندلة شرق العبيسة، ومركبة عسكرية محملة بعدد من العناصر الحوثية.