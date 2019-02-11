القوات الشرعية تحرر مواقع جديدة في جبهة باقم بصعدة

حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الاثنين، مواقع جديدة في جبهة باقم بمحافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً.

وقال قائد محور علب العميد ياسر مجلي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)"أن قوات من اللواء ٦٣ واللواء التاسع مشاه جبلي، حررت جبل ردمان المطل على خط أمداد جبهة باقم وتحرير ما تبقى من قرى "آل زماح".

وأكد أركان حرب المحور العميد أديب الشهاب أن قوات الجيش الوطني أطلقت عملية عسكرية نوعية لدحر المليشيا الحوثية الانقلابية في جبهة باقم..مشيراً الى ان العملية اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.