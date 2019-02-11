شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : مديرية جديدة تسقط بالكمل من يد مليشيات الحوثي وتسيطر عليها قبائل حجور ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - " العبيسة" تسقط بالكامل بيد قبائل حجور .. وملشيا الحوثي تلوذ بالفرار أعلنت قبائل حجور بمديرية كشر محافظة حجة (شمال غرب اليمن)، تحرير العبيسة بالكامل من ميليشيات الحوثي الانقلابية. وقال مصدر ميداني في تصريح نقله "المشهد اليمني" إن المعارك أسفرت عن طرد الحوثيين من المنطقة والسيطرة على الإذاعة التابعة للميليشيا في المنطقة، حيث تم الإعلان منها بالنصر وتصاعدت منها تكبيرات النصر. وأكد المصدر ، ان المعارك بين أبناء القبائل وعناصر الميليشيا الحوثية المحتدمة منذ يومين تكبدت خلالها الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، في حين سقط شهيد واحد فقط من أبناء حجور. وتتواصل المعارك بين الحوثيين الانقلابيين وقبائل حجور المؤيدين للشرعية اليمنية في بلدة "حجور" بمديرية كشر بمحافظة حجة منذ ثلاثة أسابيع وسط إسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد الان : مديرية جديدة تسقط بالكمل من يد مليشيات الحوثي وتسيطر عليها قبائل حجور ( تفاصيل ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.