شكرا لقرائتكم خبر عن 7 منشطات طبيعية تعزز الرغبة الجنسية.. وتبعد الإجهاد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منذ قرون وإلى يومنا، تعتمد الكثير من الشعوب على بعض الأطعمة التي تعتبر بمثابة منشطات طبيعية لها خصائص مثيرة للشهوة الجنسية، وقد أثبت العلم صحة ما ذهبت إليه هذه الشعوب منذ زمن.

نستعرض هنا 7 أطعمة، تقلل الإجهاد وتشعر متناولها بالارتياح كما تزيد من تدفق الدم، وتحفز إنتاج الدوبامين في الدماغ، وكل ذلك يساعد على تعزيز الرغبة الجنسية، وفق ما ذكر موقع “ستاندرد ميديا”.

الشوكولاتة الداكنة

تتمتع الشوكولاتة الداكنة بشهرة كبيرة منذ قرون باعتبارها منشطا جنسيا، فهي تحتوي على مود تحفز الجهاز العصبي، ولها دور فعال في إنتاج الدوبامين، وهو مادة كيميائية عصبية مرتبطة مباشرة بالمتعة.

العسل

العسل غني بفيتامين (ب)، وهو يعزز مستويات هرمون التستوستيرون في الدم، المسؤول عن تعزيز الدافع الجنسي لدى كل من الرجال والنساء.

كما يحتوي العسل على البورون، وهو أحد المعادن النادرة التي تساعد الجسم على استخدام واستقلاب الإستروجين، الهرمون الجنسي الأنثوي.

التين

منذ فترة طويلة يعتقد أن التين من المنشطات، إذ تتركز الفلافونيدات والبولي فينول ومضادات الأكسدة في هذه الفاكهة، مما يساعد على وضع الشخص في حالة مبهجة تطيل فترة الرغبة الجنسية.

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الريحان

استخدمت الشعوب القديمة الريحان كمنشط جنسي، فهو لا يضيف نكهة جذابة للأكل وحسب، بل له رائحة رائعة، إذ يساهم في زيادة معدل ضربات القلب وتحسين تدفق الدم.

الأفوكادو

هذه الفاكهة لها سمعة كمنشط جنسي يعود إلى زمن شعوب الأزتيك الأميركية القديمة، وكانوا يطلقون عليها اسم “شجرة الخصية”. ويعتقد أن المستويات العالية لفيتامين (إي) في الأفوكادو تحافظ على حيوية الشباب ومستويات الطاقة العالية.

الكمأة

هذه الفطريات الترابية المكلفة لها نكهة لاذعة، وهي ذات شهرة كمنشط جنسي تمتد إلى العصور الرومانية القديمة. وكان يعتقد أن رائحتها التي تشبه تلك الموجودة لدى الرجال، تعتبر عامل جذب للجنس الآخر.

الهليون

كما هو الحال مع الأفوكادو، فإن الهليون غني بفيتامين (إي) الذي يساهم في تحفيز الهرمونات الجنسية. كما أنه يحتوي على فيتامين (ب) المعروف باسم حمض الفوليك الذي يساعد في زيادة الهستامين، وهو أمر مهم من أجل الدافع الجنسي الصحي.