شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثيين على مشارف الضالع وأصبحوا في هذه النقطة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر في مديرية الحشاء بمحافظة الضالع عن وصول مليشيا الحوثي الى منطقة الزقماء القريبة من منطقة الفاخر ومناطق مديرية حجر بالضالع.
المصادر قالت ان جبل الحشاء بيد المقاومة الا ان مليشيا الحوثي قطعت الإمداد عنهم ومخاوف من التقدم بشكل كبير .
واكدت المصادر ان هناك رضى من قيادات عسكرية أصبحت بموضع المتفرج ولم تحرك ساكن في ظل صراع اطراف حيث اضحت مشغولة في نصب الخيام الى وجباية النقاط ولم تعد تهمهم الجبهة.
المواطنون في مناطق عدة ابدوا مخاوفهم من مخطط لمرور الحوثيين تقف ورائه خيانات في داخل صفوف الشرعية .مؤكدين انهم سيقاتلون ولن يتركوا الحوثي يعبث في مناطقهم .
وطالبوا قيادة الشرعية الى اعادة ترتيب الجبهة في حمك قبل فوات الآوان وسقوط اول المناطق المحررة.
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