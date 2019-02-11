شكرا لقرائتكم خبر عن مسهور : حمالة الحطب تتطاول على السعودية والإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصف المحلل السياسي هاني مسهور، اليوم، القيادية الإخوانية توكل كرمان بـ(حمالة الحطب)، وذلك بعد إساءتها لدول التحالف العربي.

وقال في تغريدة له عبر "تويتر" إذا كان حزب الإصلاح الإخواني قد اكتفى بتعليق عضوية حمالة الحطب توكل كرمان، فهل سيجرؤ الرئيس هادي أن يمنع الاحتفاء بمهزلة ثورة ١١ فبراير بعد هذا الإسفاف والتطاول على السعودية والإمارات؟".



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