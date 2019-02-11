شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب العالمية الثالثة لن تدوم أكثر من ساعة.. هل ستندلع في 22 مارس؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر العلماء من أنه في حال نشوب الحرب العالمية الثالثة، فسوف تكون قصيرة جداً، ولن تدوم أكثر من 20 إلى 60 دقيقة.

وأشار موقع “وان”، إلى أن الحروب العالمية السابقة استمرت لعدة سنوات، مضيفاً أن النزاع العالمي الجديد وفي حال وقوعه سوف تكون مدته قصيرة جداً.

وتابع، أنه من المحتمل ألا يكون الفائز معروفاً، وذلك بسبب تدمير الخصوم بعضهم بعضاً مع البشرية بشكل كلي.

ويعود هذا إلى امتلاك القوى الكبرى في العالم لصواريخ نووية عابرة للقارات وصواريخ فائقة السرعة، والتي سوف تؤدي إلى حرب عالمية لا تدوم أكثر من ساعة واحدة.

ووفق ما نقله اليوم الأحد موقع “سبوتنيك” فإن موقع “Breakingisraelnews” نشر معلومات تفيد بوقوع حرب عالمية ثالثة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين في 22 مارس من هذا العام.

ولكن شكك محللون سياسيون في ذلك، حيث لم يتبقّ سوى القليل من الوقت، ولحدوث حرب عالمية أخرى يتطلب الأمر المزيد من الوقت.

