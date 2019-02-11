عــــــــاجل: الريال اليمني ينهار بشكل كبير امام الريال السعودي والدولار .. (الاسعار الان)

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عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء،)مساء اليوم الأثنين الموافق 11فبراير 2019م (2 مساءاً) أسعار الصرف في مصارف صنعاء أسعار الشراء الدولار الأمريكي: 590 Advertisements الريال السعودي : 156 أسعار البيع الدولار الأمريكي: 592 الريال السعودي: 157

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