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شاهد الصور الأولى للفنانتين منى فاروق وشيما الحاج من داخل النيابة بعد أيام من الفضيحة الجنسية

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عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الفنانتان منى فاروق وشيما الحاج، المتهمتان في قضية الفيديو الإباحي المنسوب إلى البرلماني والمخرج المصري البارز ، للمرة الأولى منذ التحفظ عليهما واتخاذ النيابة قرارًا بحبسهما على ذمة القضية.

وبدت الفتاتان في عدة صور بحالة سيئة، وقد ظهر عليهما علامات الانهيار، بعد مرور أيام على الفضيحة، التي طالتهما، والتي استدعت محكمة مصرية حبسهما على ذمة القضية، لمدة 15 يومًا.

وخلال نزولهما من سيارة الترحيلات ودخولهما المحكمة للعرض على النيابة، حاولت الفتاتان إخفاء وجهيهما عن الأنظار وكاميرات المصورين.

وتسربت رغم ذلك بعض الصور لهما، حيث ارتدت خلال ظهورها أمام نيابة مدينة نصر عباءة وحجابًا، فيما ارتدت منى فاروق سترة مع غطاء للرأس.

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واستدعت النيابة، اليوم الإثنين، منى وشيما؛ لاستكمال التحقيقات معهما، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“فضيحة الفيديوهات الجنسية“.

وأفاد مصدر قضائي لـ ”إرم نيوز“، بأن النيابة استدعت الفنانتين؛ لمواجهتهما بفيديوهات جديدة، تسلمتها النيابة في إطار القضية نفسها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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