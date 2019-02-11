شاهد صورة : ليس في المانيا او امريكا...في هذا المكان يتواجد محافظ البنك المركزي سابقا تنال انتشار واسع

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عدن - ياسمين التهامي - نشر ناشطون يمنيين صورة نالت انتشار وإعجاب واسع في منصات شبكة التواصل الاجتماعي المختلفة يظهر فيها محافظ البنك المركزي سابقا محمد بن همام في فناء منزله بمحافظة حضرموت.

وقال الناشط المدني صبحي باغفار في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه هناعدن يقول الاخ غانم هذا هو محافظ البنك المركزي السابق بن همام.

وتابع قائلا لا يسكن في قصور ولم يطلب لجو سياسي لاية

دولة ولم يختفي عن الانظار موجود في مسقط راسه

وبين اهله ويجلس في فناء بيته من العصر الى المغرب في

في مدينة غيل باوزير ..

وأختتم بالقول يستحق هذا الرجل تحية من كل اليمنيين

وانا اولكم شكراً بن همام وحفظك الرحمن وكثر من امثالك.

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