شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي يمني : أموال تركيا تسرق باسم اليمن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أشار إعلامي يمني أن هناك من يقوم بسرقة أموال طائلة من تركيا بحجة تقديمها كمساعدات للأطفال والأيتام والأرامل في اليمن .
وقال الإعلامي جلال الصلاحي في صفحته على تويتر، إن هناك اختلاس للأموال التركية وسرقة لا حدود لها باسم اليمن وأطفال اليمن .
وهدد الإعلامي جلال الصالحي بأنه سيقوم بكشف تلك الأسماء التي تقوم بسرقة الأموال التي يأخذونها بحجة تقديمها للأطفال والأيتام والأرامل في اليمن .
*من ناصر عوض لزرق
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