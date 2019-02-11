شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك المخلافي يعلق على ذكرى ثورة 11 فبراير بثلاث تغريدات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مستشار رئيس الجمهورية ووزير الخارجية اليمني الأسبق عبدالملك المخلافي في تغريدة له على صفحتة الشخصية تويتر إن 11فبراير حلم اليمنيين بدولة حديثة يسودها العدل ومهما كانت مرارة الواقع الحالي الذي فرضته الثورة المضادة والانقلاب الدموي ،فأن الحلم باقِ ، بل ان جذوته تتقد بالوعي الذي كرسته الثورة في عقول اليمنيين و التضحيات التي يقدمونها لكي لايحدث ارتداد الى ماقبل فبراير أو سبتمبر وأكتوبر .

واضاف المخلاقي في تغريدة اخرى ‏ان الاحتفال الأكبر بذكرى ثورة 11 فبراير يتمثل في التوصل الى برنامج وطني شامل لاستعادة الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، برنامج يعزز الوحدة الوطنية تشترك فيه كل القوى السياسية من خلال جبهة وطنية عريضة في مواجهة الانقلاب ودعم موسسات الشرعية التي يجب تفعيل سلطاتها الدستورية جميعا .

‏وأكد المخلافي إن اهم ما في تطلعات 11 فبراير رفض الإقصاء اوالمشاريع العصبية والمناطقة والقبلية والانفرادية و تاكيد قيم المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية ومشاركة المرأة وحرية التعبير وإعلاء قيم الجمهورية والدستور والحريات وأي مسلك يتناقض مع هذا المسلك يصب في خانة الانقلاب والثورة المضادة .