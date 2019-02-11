شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: جمل يسحب سيارة احتجزتها الثلوج في روسيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجمل وهو يسحب سيارة من نوع “نيفا” في مدينة ساراتوف جنوب شرقي روسيا. ويظهر مقطع الفيديو، سيارة “نيفا” عاجزة عن الحركة في طريق مغطى بالثلوج، واستعانوا بجمل لسحب السيارة وتحريرها.



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